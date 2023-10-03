Президент Мексики раскритиковал США за помощь Украине и призвал предоставить деньги Латинской Америке
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за оказание помощи Украине, назвав ее нерациональной и "наносящей вред"
Об этом пишет Reuters .
Политик призвал Соединенные Штаты выделить больше странам Латинской Америки, якобы для того, чтобы ослабить миграционное давление.
"Я просто смотрел, как сейчас не санкционируют помощь на войну Украине. Но сколько они назначили на войну в Украине? От 30 до 50 миллиардов долларов на войну. Это самое нерациональное, что вы можете иметь. И наносит вред", - сказал Лопес Обрадор. .
"Они (американцы, - ред.) должны изменить свою стратегию и научиться уважать. Сейчас не время для них игнорировать мексиканские власти", - добавил он.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
- Посол Украины в США Маркарова заявила , что это не угрожает поставкам оружия и оборудования.
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