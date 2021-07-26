Президент Мексики предложил создать в Латинской Америке аналог ЕС

Об этом сообщает Telesur .



Обрадор призвал к "новому сосуществованию" всех стран Америки, заявив, что старая модель "исчерпала себя".



"Предложение не является ни более ни менее чем построить что-то вроде Европейского Союза, но связано с нашей историей, нашей реальностью и нашей идентичностью", - сказал президент.



Обрадор призвал будущую организацию стать автономным органом, "посредником в разрешении споров и в вопросах прав человека и демократии".

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