Президент Мексики Лопес предлагает 5-летнее "перемирие" в мире перед лицом войн
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны как минимум на пять лет и согласовать перемирие
Об этом Лопес заявил в интервью изданию Excelsior.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить период пятилетнего "перемирия", когда ни одна из стран "не будет способствовать конфронтациям и войнам".
По его словам, мир в последнее время столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряженностью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией и т.д. Чтобы противостоять им, и нужно "перемирие".
Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер призвал считать прекращение российско-украинского конфликта. Он отметил, что с такой инициативой может выступить Организация Объединенных Наций. По словам президента Мексики, "перемирие" должно затронуть как обычные войны, так и торговые.
"Стимулировать продуктивную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития", - такие действия в ответ на глобальные вызовы предложил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
- 4 августа Главное управление разведки Украины Министерства обороны Украины сообщило, что Россия начала против Украины новый этап информационных спецопераций . Разведчики отмечают, что агрессор распространяет ложную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.
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