Об этом он сказал во время визита в Португалию.

Науседа обсудил с премьер-министром Португалии Антониу Коштой подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, вопросы безопасности и обороны, санкции ЕС против России.

Говоря о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, Наусед подчеркнул, что это будет историческая возможность принять ключевые решения для безопасности Альянса.

"Важно договориться об увеличении расходов на оборону, укреплении противоракетной и противовоздушной обороны, а также направить мощный месседж по сотрудничеству Украины с НАТО и ее членству в евроатлантической архитектуре безопасности", – сказал президент Литвы.



Он отметил, что необходимо также усиливать сотрудничество по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией.