Президент Литвы заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят возможность членства Украины в Альянсе
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, будет обсуждаться возможность членства Украины в Альянсе
Об этом он сказал во время визита в Португалию.
Науседа обсудил с премьер-министром Португалии Антониу Коштой подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, вопросы безопасности и обороны, санкции ЕС против России.
Говоря о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, Наусед подчеркнул, что это будет историческая возможность принять ключевые решения для безопасности Альянса.
"Важно договориться об увеличении расходов на оборону, укреплении противоракетной и противовоздушной обороны, а также направить мощный месседж по сотрудничеству Украины с НАТО и ее членству в евроатлантической архитектуре безопасности", – сказал президент Литвы.
Он отметил, что необходимо также усиливать сотрудничество по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией.
- 10 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается по-прежнему .
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