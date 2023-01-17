Президент Литвы выразил надежду, что на саммите НАТО в июле Украине дадут более четкие сигналы о членстве
Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, Украине дадут более четкие сигналы о членстве в Альянсе
Об этом он заявил 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.
"Я ожидаю, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будут приняты решения. И мы очень сильно надеемся, что этот саммит будет посвящен не только нашей собственной безопасности, но и безопасности Украины – в смысле, что также будут найдены какие-то формулировки относительно ожиданий Украины более тесно интегрироваться в НАТО", – сказал президент Литвы.
По его словам, он не может сказать, что на саммите в Вильнюсе союзники будут обсуждать полноценное членство Украины в НАТО, "но мы должны найти какие-то новые формулировки и предложения, чтобы дать надежду нашим друзьям в Украине".
"Потому что каждый раз повторять то, что мы сказали на саммите в Бухаресте в 2008 году – "Мы держим дверь открытой" – этого уже недостаточно", - заявил Науседа.
- 30 сентября 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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