Президент Литвы в ООН заявил, что мир должен усилить политику непризнания аннексии Крыма

Об этом он заявил с трибуны сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, также чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я высоко оцениваю усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания международной "Крымской платформы", - сказал Науседа.

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Он добавил, что Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины.