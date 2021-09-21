Президент Литвы в ООН заявил, что мир должен усилить политику непризнания аннексии Крыма
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма
Об этом он заявил с трибуны сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, также чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я высоко оцениваю усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания международной "Крымской платформы", - сказал Науседа.Он добавил, что Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины.
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