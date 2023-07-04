Об этом информирует Reuters .

По словам Науседы, смелость в формулировании перспектив членства в НАТО повысит эффективность Украины на поле боя, в то время как РФ будет воспринимать осторожность за проявление слабости.

"Мы не должны стесняться принимать более смелые решения, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует, - ред.) загнать в угол, и они сдадутся", - сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине может быть предложено обещание облегченного пути к членству в Альянсе после войны, поскольку в сознании лидеров стран, с осторожностью относящихся к более сильным формулировкам относительно членства Украины в НАТО, есть "определенные сдвиги".

Мы все понимаем, что сейчас, в разгар войны, Украина не может вступить в НАТО немедленно. Мы это понимаем. Украинцы это понимают. Но нам нужно создать процедуры, как действовать дальше... чтобы не терять время, если война закончится и победа будет на стороне Украины".

Он также добавил, что ожидает появления президента Украины Владимира Зеленского на саммите: "Я надеюсь, что он будет здесь, и он будет играть важную роль в принятии решений в Вильнюсе".

Кроме того, по словам Науседы, несколько стран готовят дополнительный пакет военной поддержки для Украины, о котором будет объявлено на саммите НАТО.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.