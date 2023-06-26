Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин останется в Беларуси
После заседания Совета государственной безопасности президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если Евгений Пригожин останется в Беларуси
Об этом пишет The Guardian.
"Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это означает только то, что нам нужно еще больше укреплять безопасность наших восточных границ", - сказал Науседа.
Он подчеркнул, что речь идет не только о Литве, но и о НАТО в целом.
По его словам, Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения политических и безопасных аспектов Беларуси.
По его мнению, Путин может столкнуться с новыми проблемами своего руководства.
"Король голый", - заметил Науседа.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
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