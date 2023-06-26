Об этом пишет The Guardian.

"Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это означает только то, что нам нужно еще больше укреплять безопасность наших восточных границ", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что речь идет не только о Литве, но и о НАТО в целом.

По его словам, Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения политических и безопасных аспектов Беларуси.

По его мнению, Путин может столкнуться с новыми проблемами своего руководства.

"Король голый", - заметил Науседа.