Президент Литвы пообещал продолжать давить на ЕС, чтобы Росатом внесли в санкционный список
Президент Литвы Гитанас Науседа обещает продолжать давить на Европейский Союз относительно внесения в список санкций российского государственного гиганта "Росатом"
Об этом информирует LRT.
"Я не очень доволен последним пакетом санкций. Хорошо, что это было посвящено годовщине войны, но мы всегда отмечали, что то, что делает Россия в ядерной сфере, дестабилизируя и создавая вполне конкретную угрозу ядерным объектам в Украине, не может остаться без последствий", - отмечает Науседа.
Президент Литвы считает, что в 10-м пакете санкций не хватает Росатома "из-за очень специфических интересов очень конкретных стран".
"Мы будем продолжать давить. Будут пакеты 11 и 12. Мы не собираемся расслабляться", – добавил литовский президент.
Науседа рассказал, что все пакеты санкций ЕС - компромиссы, согласованные странами-членами.
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