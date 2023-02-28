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Президент Литвы пообещал продолжать давить на ЕС, чтобы Росатом внесли в санкционный список

28 февраля, 2023 вторник
17:45
Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает продолжать давить на Европейский Союз относительно внесения в список санкций российского государственного гиганта "Росатом"

Об этом информирует LRT.

"Я не очень доволен последним пакетом санкций. Хорошо, что это было посвящено годовщине войны, но мы всегда отмечали, что то, что делает Россия в ядерной сфере, дестабилизируя и создавая вполне конкретную угрозу ядерным объектам в Украине, не может остаться без последствий", - отмечает Науседа.

Президент Литвы считает, что в 10-м пакете санкций не хватает Росатома "из-за очень специфических интересов очень конкретных стран".

"Мы будем продолжать давить. Будут пакеты 11 и 12. Мы не собираемся расслабляться", – добавил литовский президент.

Науседа рассказал, что все пакеты санкций ЕС - компромиссы, согласованные странами-членами.

  • Литва снизила уровень дипломатических отношений и выслала российского посла еще в апреле прошлого года.
  • В январе Эстония приказала российскому посольству резко сократить численность персонала, Россия в ответ заявила , что высылает эстонского посла, Эстония в ответ сделала то же самое с российским.
  • Через несколько дней Латвия объявила , что в знак солидарности с Литвой и Эстонией тоже высылает российского посла – он должен покинуть страну до 24 февраля.
  • Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее заявлял , что никаких переговоров с РФ быть не может, Украина должна победить Путина.
  • 28 февраля министр обороны Литвы призвал наращивать оборонительный и сдерживающий потенциал НАТО в странах Балтии: "Есть реальная угроза".
Россия
Литва
санкции против России
война с Россией
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