Об этом информирует LRT.

"Я не очень доволен последним пакетом санкций. Хорошо, что это было посвящено годовщине войны, но мы всегда отмечали, что то, что делает Россия в ядерной сфере, дестабилизируя и создавая вполне конкретную угрозу ядерным объектам в Украине, не может остаться без последствий", - отмечает Науседа.

Президент Литвы считает, что в 10-м пакете санкций не хватает Росатома "из-за очень специфических интересов очень конкретных стран".

"Мы будем продолжать давить. Будут пакеты 11 и 12. Мы не собираемся расслабляться", – добавил литовский президент.

Науседа рассказал, что все пакеты санкций ЕС - компромиссы, согласованные странами-членами.