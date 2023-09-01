Президент Литвы отреагировал на слова Папы Римского о величии России: "Такие заявления наносят вред многим людям"
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал слова Папы Римского Франциска о величии России. Он подчеркнул, что следует хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления
Об этом сообщает LRT .
"Папа Римский является авторитетом веры, но это не означает автоматически, что он авторитет истории", - сказал Науседа журналистам.
"И иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть несколько иначе, чем Аргентина. Возможно мое знание истории Аргентины иногда может вызвать некоторые споры", - добавил он с улыбкой.
По словам Науседы, такие заявления наносят вред многим людям, особенно страдающим от неспровоцированной агрессии РФ.
"Это чрезвычайно чувствительный вопрос, и перед тем, как делать такие заявления, нужно очень хорошо подумать, потому что такие заявления наносят вред многим людям, особенно людям, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", – сказал президент Литвы.
Предыстория
Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи.
МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.
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