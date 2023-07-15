Об этом Науседа сказал в интервью литовскому вещателю LRT.

"Это одно из условий, очень важное условие", – сказал Науседа.

В то же время президент Литвы отметил, что враждебная агентура присутствует и в западных странах, а также подчеркнул, что решающее значение имеет то, насколько влиятельны такие агенты.

"Согласитесь, пятая колонна везде, даже в тех странах, где мы можем и не представлять, даже далеко к западу от нас, она также есть у нас, она есть также в Украине. Едва ли не главный вопрос заключается в том, насколько высоко в иерархии власти поднимаются такие люди, а решения Украины свидетельствуют о том, что таких людей убирают. Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, меня это радует, потому что я понимаю, что государство очищается", - сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что подозрения возникали бы, если бы подобных изменений не было.

"Если бы все было красиво, все заметали под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, тогда возникали бы подозрения, действительно ли в стране, где сталкиваются много интересов и где Россия пытается совершать не только военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские действия, все так красиво и снаружи упорядочено. Нет, Украина очищается, и я думаю, что будет очищаться", - сказал Науседа.

Кроме того, президент Литвы отметил, что эти условия доведены до сведения украинской власти.

"Украина знает эти условия. Мы с президентом Владимиром Зеленским имели возможность об этом говорить на Лукишской площади (в Вильнюсе – ред.) и мы много говорили об этом во время ужина. Они (Украина – ред.) боятся, что против них может быть использована так называемая условность, что просто исходя из тезиса "когда условия будут выполнены", могут быть выдуманы новые требования, другими словами, модель железных ботинок, которые Украина никогда не сможет носить. Я его успокоил, потому что я действительно не вижу такого настроения среди стран-партнеров, просто все в один голос поддерживают Украину, но все говорят, что сейчас идет война, а когда война закончится, все пойдет очень быстро", - сказал Науседа.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мероприятий обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

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