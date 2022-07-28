Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что церемония вручения прошла в Верховной Раде. Науседа также добавил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему народу Украины.

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