Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная санкции против России Президент Литвы Науседа в Европарламенте призвал к ужесточению санкций против РФ и расширению ЕС

Президент Литвы Науседа в Европарламенте призвал к ужесточению санкций против РФ и расширению ЕС

14 мартa, 2023 вторник
16:36
санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что стремящийся к безопасности Европейский Союз должен усилить санкции против России и принять новых членов

Об этом он сказал в своем выступлении в Европарламенте во вторник, 14 марта, сообщает LRT.

"Мы должны усиливать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины и добиваться того, чтобы виновных в преступлениях агрессии догнало возмездие", - заявил литовский лидер.

Он, в частности, подчеркнул, что самым эффективным способом расширения пространства мира, стабильности и процветания в Европе было и будет расширение ЕС.

"Это подтверждается успешным расширением ЕС в 2004, 2007, 2013 годах. Бывшие тогда новичками в ЕС, жаждущие укрепления Европы, горячо поддержали реформы. Поэтому уже сегодня, если мы хотим еще больше укрепить ЕС, давайте будем принимать новых членов", – сказал Науседа.

Кроме этого, в своем выступлении он упомянул Молдову, находящуюся под политическим и энергетическим давлением пророссийских сил, и Грузию, чье гражданское общество стремится к изменениям и европейского будущего.

Он также подчеркнул, что и переговоры Украины о членстве в ЕС также будут нуждаться в "необычных решениях".

"Начиная с Евромайдана, возрождение Украины должно закончиться единой Европой. Не только Украине нужна Европа, но и Европе нужна Украина со всей ее жизненной энергией и решительностью в достижении своих целей", - сказал литовский лидер.

  • 9 марта на неформальной встрече министров обороны Европейского Союза в среду Литва призвала ускорить усилия по совместной закупке дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины.
  • 14 марта сейм Литвы принял резолюцию о признании российской частной военной компании Вагнера террористической организацией.
Мир
ЕС
Литва
война с Россией
Мир про Украину
Читайте также:
13 мартa, 2023 понедельник
В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о возможном участии Путина в саммите G20 в Индии
Бахмут 12.03
13 мартa, 2023 понедельник
С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец
14 мартa, 2023 вторник
Китай впервые с 2020 года возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 мартa
17:12
Латвия отправит 18 конфискованных автомобилей в Украину и наполнит их гуммопомощью
17:11
Эксклюзив
США могли бы сделать исключение для Украины по предоставлению кассетных боеприпасов, - главред Defense Express Катков
17:01
В Изюмском районе на мине подорвался тракторист
16:59
Организовывал депортации украинских детей в РФ: СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины
16:50
Обновлено
Россияне ударили по центру Краматорска: один человек погиб, 9 ранены
16:34
Volkswagen планирует составить конкуренцию Tesla и инвестирует €180 млрд в производство электромобилей
16:08
Microsoft
Microsoft подписала соглашение о 10-летнем сотрудничестве с украинским облачным сервисом Boosteroid
16:07
OPINION
Нам нужна жесткая люстрация пророссийских политиков
15:57
Андрей Курков вошел в длинный список Международной Букеровской премии-2023
15:53
Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда мира, из которого финансируют военную помощь Украине
15:47
Эксклюзив
Бахмут - это возвышенность, где перемалывается колоссальное количество живой силы врага, - военный эксперт Черник
15:44
В Новой Каховке взорвали гауляйтера Гуру, покушение на которого ранее инсценировала ФСБ,- росСМИ
15:44
Российские оккупанты заставляют студентов в Мариуполе становиться на военный учет
15:30
В Грузии прокремлевские радикалы сорвали и сожгли флаг Европейского Союза
15:26
Все участники высказались за удержание и защиту Бахмута: Зеленский провел очередное заседание Ставки
15:15
Польша назвала сроки передачи Украине истребителей МиГ-29
15:09
Гайдай уволился с должности главы Луганской ОВА, - нардеп
14:54
Партнерский материал
Как следить за ценой криптовалют?
14:52
В Киевской области возросла заболеваемость COVID-19: за неделю 840 случаев
14:51
В РФ приняли закон о лишении свободы на 15 лет за "фейки" о войне
14:23
Эксклюзив
Украинские налогоплательщики заплатят более 220 млн грн за новости для русскоязычных зрителей за границей
14:18
Эксклюзив
Генералы РФ по приказу Путина пытаются взять Донбасс до конца марта, - военный эксперт Самусь
14:18
Местные в Запорожской области избегают паспортизации РФ, оккупанты устроили геноцид и не оказывают медуслуги, - ЦНС
14:03
OPINION
Снова яйца. Стратегический продукт подорожал на 80 процентов
13:52
"Ашан" опроверг открытие новых магазинов в РФ и назвал свою деятельность миссией
13:40
РФ выпустила четыре противорадиолокационные ракеты по Одесчине: ПВО их сбила, поврежден детсад и дома
13:29
Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки
13:21
Военный ВСУ передавал РФ информацию о стратегических объектах Николаевской области, его задержали
13:20
Оправдывали войну и призывали к захвату власти в Украине: СБУ разоблачила еще 8 прокремлевских агитаторов
13:10
НАТО
Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters
13:09
Беларусь заявила, что проведет плановый призыв военнообязанных на сборы
13:04
В Приднестровье снова заявили о предотвращении "теракта": на этот раз - против делегации ОБСЕ
12:59
Сейм Литвы признал ЧВК Вагнера террористической организацией
12:52
Эксклюзив
Иран не отдаст свои военные технологии Лукашенко, – белорусский журналист Лукашук
12:49
Концерн Rheinmetall заявил, что способен обеспечить Украину боеприпасами, но не хватает заказов
12:29
санкции против РФ
РФ за год санкций смогла накопить около $80 млрд в виде зарубежных активов, - Bloomberg
12:29
На западе дождь, а на остальной территории Украины будет солнечно: прогноз погоды на 15 марта от Наталки Диденко
12:19
В Минцифры сказали, будут ли рассылать повестки через Дию
12:07
Эксклюзив
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
G7 пересмотрят в марте потолок цен на нефть из России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV