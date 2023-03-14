Об этом он сказал в своем выступлении в Европарламенте во вторник, 14 марта, сообщает LRT.

"Мы должны усиливать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины и добиваться того, чтобы виновных в преступлениях агрессии догнало возмездие", - заявил литовский лидер.

Он, в частности, подчеркнул, что самым эффективным способом расширения пространства мира, стабильности и процветания в Европе было и будет расширение ЕС.

"Это подтверждается успешным расширением ЕС в 2004, 2007, 2013 годах. Бывшие тогда новичками в ЕС, жаждущие укрепления Европы, горячо поддержали реформы. Поэтому уже сегодня, если мы хотим еще больше укрепить ЕС, давайте будем принимать новых членов", – сказал Науседа.

Кроме этого, в своем выступлении он упомянул Молдову, находящуюся под политическим и энергетическим давлением пророссийских сил, и Грузию, чье гражданское общество стремится к изменениям и европейского будущего.

Он также подчеркнул, что и переговоры Украины о членстве в ЕС также будут нуждаться в "необычных решениях".

"Начиная с Евромайдана, возрождение Украины должно закончиться единой Европой. Не только Украине нужна Европа, но и Европе нужна Украина со всей ее жизненной энергией и решительностью в достижении своих целей", - сказал литовский лидер.