Об этом сообщает УП со ссылкой на LRT.

"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", – сказал он. .

Науседа отметил, что Литва объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей, в то время как Германия рассматривает различные варианты экономии энергии в зимний период.

"Можно четко увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", – отметил он.

Однако президент Литвы убежден, что Германия сможет пережить самые сложные "год-полтора" и также избавиться от зависимости от России.

"Я надеюсь на долговременную вакцинацию против России. Другими словами, не будет политиков, которые через год-полтора будут говорить: нам снова нужно укрепить отношения (с Россией), поскольку Россия вроде бы изменилась или пошла на определенные уступки. Очень опасно руководствоваться такими иллюзиями", – добавил он.

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции. В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

22 июня россияне заявили, что Литва расширила ограничения, связанные с транзитом в Калининградскую область – они будут касаться не только железнодорожного, но и грузового автомобильного транзита.

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