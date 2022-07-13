Президент Литвы Науседа призвал Запад разорвать экономические связи с РФ: будет лучше и легче для всех
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада подражать его государству и разорвать экономические связи с Россией
Об этом сообщает УП со ссылкой на LRT.
"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", – сказал он. .
Науседа отметил, что Литва объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей, в то время как Германия рассматривает различные варианты экономии энергии в зимний период.
"Можно четко увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", – отметил он.
Однако президент Литвы убежден, что Германия сможет пережить самые сложные "год-полтора" и также избавиться от зависимости от России.
"Я надеюсь на долговременную вакцинацию против России. Другими словами, не будет политиков, которые через год-полтора будут говорить: нам снова нужно укрепить отношения (с Россией), поскольку Россия вроде бы изменилась или пошла на определенные уступки. Очень опасно руководствоваться такими иллюзиями", – добавил он.
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