Об этом сообщает LRT.

"Санкции должны быть болезненными, эффективными и неизбежными", - заявил Науседа во время встречи с членом Европейской комиссии Мейрид Макгинесс.

Президент и еврокомиссар обсудили экономическую ситуацию в Европе, влияние санкций ЕС на Россию и Беларусь, эффективность имплементации санкций и улучшение их выполнения.

Глава Литвы подчеркнул, что необходимо сотрудничать с третьими странами, чтобы не допустить обход санкций. По словам президента, лидерство Еврокомиссии в этом вопросе чрезвычайно важно.

Обсуждая вопросы создания банковских союзов и союзов рынка капитала, литовский президент отметил, что для повышения экономической и финансовой устойчивости ЕС необходимо завершить создание банковских союзов и союзов рынка капитала, уделять больше внимания цифровому финансированию и устойчивому развитию.

"Мы должны продолжать укреплять позиции Литвы как цифрового финансового центра в мире и создавать возможности для граждан и бизнеса участвовать в цифровой и зеленой трансформации экономики", - отметил Науседа.

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