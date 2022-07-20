Президент Литвы Науседа призвал ужесточить санкции против России
Президент Гитанас Науседа заявил, что поскольку Россия продолжает войну в Украине, мировому сообществу необходимо еще больше усилить санкции и отрезать РФ от глобальных цепочек поставок и технологического прогресса
Об этом сообщает LRT.
"Санкции должны быть болезненными, эффективными и неизбежными", - заявил Науседа во время встречи с членом Европейской комиссии Мейрид Макгинесс.
Президент и еврокомиссар обсудили экономическую ситуацию в Европе, влияние санкций ЕС на Россию и Беларусь, эффективность имплементации санкций и улучшение их выполнения.
Глава Литвы подчеркнул, что необходимо сотрудничать с третьими странами, чтобы не допустить обход санкций. По словам президента, лидерство Еврокомиссии в этом вопросе чрезвычайно важно.
Обсуждая вопросы создания банковских союзов и союзов рынка капитала, литовский президент отметил, что для повышения экономической и финансовой устойчивости ЕС необходимо завершить создание банковских союзов и союзов рынка капитала, уделять больше внимания цифровому финансированию и устойчивому развитию.
"Мы должны продолжать укреплять позиции Литвы как цифрового финансового центра в мире и создавать возможности для граждан и бизнеса участвовать в цифровой и зеленой трансформации экономики", - отметил Науседа.
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