Президент Литвы Науседа призвал россиян противостоять принудительному участию в войне с Украиной
После объявления частичной мобилизации в РФ президент Литвы Гитанас Науседа призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины
Об этом Науседа написал в своем твиттере.
"Частная мобилизация, объявленная Россией, является актом отчаяния. Она свидетельствует о том, что Украина набирает силу и близится к победе. Я призываю российский народ противостоять принудительному участию в этой несправедливой, незаконной и безнадежной войне", - отметил он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
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