Президент Литвы Науседа призвал россиян противостоять принудительному участию в войне с Украиной

Об этом Науседа написал в своем твиттере.

"Частная мобилизация, объявленная Россией, является актом отчаяния. Она свидетельствует о том, что Украина набирает силу и близится к победе. Я призываю российский народ противостоять принудительному участию в этой несправедливой, незаконной и безнадежной войне", - отметил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb