Президент Литвы Науседа прибыл в Киев отметить День государственности
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности, он планирует вручить Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литвы
Об этом Наусед рассказал в твиттере.
"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде", - отметил Науседа.
Он добавил, что проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витовта Великого – высшую государственную награду Литвы.
Известно, что 24 августа 2021, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника - Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.
31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.
- 20 июля президент Литвы Науседа призвал ужесточить санкции против России . Обсуждая вопросы создания банковских союзов и союзов рынка капитала, литовский президент отметил, что для повышения экономической и финансовой устойчивости ЕС необходимо завершить создание банковских союзов и союзов рынка капитала, уделять больше внимания цифровому финансированию и устойчивому развитию.
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