Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщается на сайте президента Литвы.
Отмечается, что Науседа примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
В заявлении говорится, что глава Литвы обсудит с Зеленским повестку дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также переговоры о членстве Украины в ЕС. Кроме того, главы государств поговорят о помощи Литвы и Европейского союза Украине.
В сообщении рассказывают, что Наусед прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав 7 государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.
- Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июня сообщил , что страна приобрела для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.
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