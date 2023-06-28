Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев

Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

Отмечается, что Науседа примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

В заявлении говорится, что глава Литвы обсудит с Зеленским повестку дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также переговоры о членстве Украины в ЕС. Кроме того, главы государств поговорят о помощи Литвы и Европейского союза Украине.

В сообщении рассказывают, что Наусед прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав 7 государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.