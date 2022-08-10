Президент Литвы Науседа лишил государственных наград пару литовских фигуристов за участие в шоу жены Пескова
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил супругов литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гедимина V степени за то, что спортсмены согласились принять участие в коммерческом шоу жены Пескова Татьяны Навки
Об этом президент Литвы заявил в Фейсбуке.
"Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед государством Литва, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи во время того, как в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей. В лучшем случае это политическая слепота, в худшем – плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", - написал Науседа.
Он также напомнил, что Маргарита Дробьязко получила гражданство Литовской Республики в 1993 году в исключительном порядке.
"В нынешнем контексте это выглядит как жалкий фарс. Законы не предусматривают обратное - лишение гражданства в исключительном порядке за осквернение имени Литвы? Поэтому нужно инициировать законодательные изменения. Демократия должна иметь возможность защищать себя, иначе она уже не демократия", - добавил Науседа.
Этому предшествовала публикация в инстаграмме Татьяны Навки, жены путинского спикера Дмитрия Пескова. В сообщении Навка рассказала, что Дробязко и Ванагас в августе и сентябре примут участие в ее шоу "Лебединое озеро" в Сочи.
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