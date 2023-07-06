Об этом информирует LRT .

В общей сложности Науседа наградил около 80 литовских и иностранных граждан. Ордена также получили четверо украинских чиновников.

Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного наградили Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста "за исключительное мужество, стойкость и верность долгу, проявленные в борьбе с крупнейшим агрессором 21 века - террористической Россией". Премьер-министра Дениса Шмыгаля - Командорским крестом Ордена Гедимина за вклад в активное сотрудничество между Украиной и Литвой и продвижение демократических ценностей.

Командорский крест Ордена Рыцарского креста получил министр обороны Алексей Резников за защиту западных демократических ценностей и борьбу за безопасную Европу. А вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину отметили Офицерским крестом Ордена Святого Гедимина за усилия, направленные на достижение членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.