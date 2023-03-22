Президент Литвы анонсировал новый пакет военной помощи Украине: подробности
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине, куда, в частности, войдут антидроны
Об этом он написал в Twitter .
"В ближайшие месяцы Литва пришлет антидроны, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать приглашать союзников также активизировать свои усилия", – заявил Науседа.
Он добавил, что в настоящее время поддержка Украины составляет более 1,2% ВВП Литвы.
- В Литве начались курсы для украинских саперов .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.12
Покупка 38.12Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное