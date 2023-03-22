Об этом он написал в Twitter .

"В ближайшие месяцы Литва пришлет антидроны, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать приглашать союзников также активизировать свои усилия", – заявил Науседа.

Он добавил, что в настоящее время поддержка Украины составляет более 1,2% ВВП Литвы.