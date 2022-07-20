Об этом сообщает Delfi .

По его словам, соответствующий законопроект уже предварительно поддержан сеймом и будет касаться граждан Латвии, имеющих двойное гражданство.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в сейме. Надо смотреть на тех в частности, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра", - сказал Левитс.

По его убеждению, все живущие в Латвии россияне должны занять четкую позицию.

"Если он нейтрален, значит, не понял сути дела. Часть латвийских россиян занимает явно украинскую позицию. Есть те, кто не понял, что происходит, но постепенно двигается в нужном направлении. И меньшая часть поддерживает российскую позицию - они находятся вне спектра демократии, основанного на представлениях о справедливости. Поддерживать очевидную несправедливость означает, что ты не демократ. Таких немного", - рассказал Левитс.

21 апреля латвийский сейм принял поправки в закон о гражданстве, создающие правовую основу для лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления.

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