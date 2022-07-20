English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины

Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины

20 июля, 2022 среда
09:47
Мир

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о лишении гражданства лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает Delfi .

По его словам, соответствующий законопроект уже предварительно поддержан сеймом и будет касаться граждан Латвии, имеющих двойное гражданство.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в сейме. Надо смотреть на тех в частности, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра", - сказал Левитс.

По его убеждению, все живущие в Латвии россияне должны занять четкую позицию.

"Если он нейтрален, значит, не понял сути дела. Часть латвийских россиян занимает явно украинскую позицию. Есть те, кто не понял, что происходит, но постепенно двигается в нужном направлении. И меньшая часть поддерживает российскую позицию - они находятся вне спектра демократии, основанного на представлениях о справедливости. Поддерживать очевидную несправедливость означает, что ты не демократ. Таких немного", - рассказал Левитс.

  • 21 апреля латвийский сейм принял поправки в закон о гражданстве, создающие правовую основу для лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Латвия
война с Россией
Читайте также:
Російський винищувач Су 34 М
19 июля, 2022 вторник
ПВО РФ стреляло по ракетам HIMARS, а сбило флагмана своей же авиации, - российские СМИ
путін путлер
19 июля, 2022 вторник
Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
Зустріч Зеленського та Путіна
19 июля, 2022 вторник
Путин ненавидит Зеленского. Он не воспринимает харизматичных людей, - экс-депутат госдумы Пономарев
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.84
    Покупка 35.84
    Продажа 36.86
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
11:05
В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 43 гражданских
10:55
Во время разминирования Змеиного обнаружили оружие и технику оккупантов и эвакуировали украинского кота
10:53
Луческу рассказал, в каком состоянии "Динамо" подошло к старту в Лиге чемпионов
10:48
Минцифры начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24
10:42
Эксклюзив
На Антоновском мосту раздались 4 взрыва, стоит сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке, - депутат Херсонского облсовета Хлань
10:33
В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских и ранили еще 16
10:26
Впервые со времен Второй мировой войны. В России рекордно снижается рождаемость
10:24
Должны постоянно говорить, что украинский народ сильный: Магучих о серебре ЧМ по легкой атлетике
10:19
Рашисты из минометов обстреляли Шосткинский район Сумщины
10:09
Обновлено
Россияне нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие
10:05
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до 679
09:56
ЕС в текущем году планирует сократить потребление газа на 15%, - Bloomberg
09:45
Сеть торговых центров помогла Центру соцподдержки в Киевской области
09:41
Инфографика
Около 38750 военных, 1700 танков и 221 самолет: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:29
Роман Протасевич
Информация о "минировании" самолета с оппозиционером Протасевичем поступила по указанию высшего политуправления Беларуси, - ICAO
09:20
В Украине ликвидировали командира батальона оккупантов Михайлова
09:14
Инфографика
курс доллара
Курс валют 20 июля: стоимость доллара и евро в банках
09:03
На Николаевщине россияне обстреляли дома, произошло возгорание полей, урочища
09:02
Киссинджер указал на ошибки, которые Макрон, Шольц и Байден допускают в условиях глобального кризиса.
08:49
Николай Княжицкий
О "хороших" русских
08:42
Путин
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
08:37
Россияне обстреляли Луганщину минометами, артиллерией и авиацией: повреждены дома
08:28
Британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон
08:03
Россияне из "градов" обстреляли Никопольский район: погибли два человека, ранены еще 9
07:54
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:37
Генштаб ВСУ: Идут бои в направлениях Новолуганского, Берестового, Вершины и Ивано-Дарьевки
07:28
В Лазурном ВСУ уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян во время удара по их базе
07:20
Украинка Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике
07:20
Командиры флота РФ проводят профилактические мероприятия по неповиновению приказам и пьянству воинов
07:17
Константин Москалец: Вопреки смерти
06:41
В Афганистане 31 человек пострадал от землетрясения
06:39
США: Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет
06:15
Кремль может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW
05:43
Владимир Путин
Российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров, - Путин
05:20
Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань
05:01
Георгий Бущан
"Динамо" - "Фенербахче": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в еврокубках
04:37
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
04:20
РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода
04:01
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Украинская артиллерия поразила несколько командных пунктов, станции управления и логистические базы РФ на Юге
03:48
Обновлено
Россия нанесла удар по Одесской области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV