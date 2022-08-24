Президент Латвии Левитс призвал изолировать от общества пророссийски настроенных граждан
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что полномасштабная война России показала нелояльность части латвийского общества к правительству и что его задачей является изоляция этой части от остального общества
Об этом информирует LSM.
"После войны, которую Россия начала в Украине, мы в Латвии стали более патриотическими и национальными, а также лучше понимаем цену свободы", - сказал Левитс.
Он заявил, что война в Украине сделала Латвию "более чувствительной" к присутствию России и российским настроениям в стране. Например, сейчас они гораздо болезненнее воспринимают российские памятники.
Левитс рассказал, что с начала войны в Украине в латвийском обществе можно наблюдать как положительные, так и негативные аспекты.
Позитивным эффектом, по мнению президента, является то, что большинство латвийцев стало лучше осознавать свою страну и цену свободы.
"Война показала, что мы, латвийцы, за безопасную страну", – сказал Левитс.
С другой стороны, негативный эффект состоит в том, что проявилась "нелояльная к государству часть российского общества".
"Наша задача – разобраться с этой (частью, – ред.) и изолировать ее от общества", – сказал президент.
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