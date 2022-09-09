Президент Латвии Эгилс Левитс призывает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Лидер балтийской страны, находясь в Киеве с рабочим визитом, выступил за начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз
Об этом Левитс заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.
"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и должна быть членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран. Мы делаем все, чтобы обеспечить начало переговоров о вступлении… Наша задача – идти дальше и начать переговоры о процессе вступления Украины в ЕС", - сказал он.
Президент Латвии также отметил, что Латвия может помочь Украине своим опытом для достижения этой цели.
По его словам, Латвия является другом Украины и будет всегда оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.
"Наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это обязанность всех демократических стран", - подчеркнул президент Латвийской Республики.
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