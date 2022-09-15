Об этом сообщает телеграмм-канал ЧТД, распространив видео кремлевских пропагандистов.

Теперь Путина заставил ждать президент Кыргызстана Садир Нургожевич Жапаров.

А несколько месяцев назад Путину (известному своими постоянными опозданиеми) пришлось ждать турецкого президента Эрдогана.

Пропагандисты из РИА "Новости", однако, изящно описали это так: "Путин пришел раньше".

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