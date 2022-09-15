Президент Кыргызстана оскорбил Путина, заставив ждать перед общим брифингом
Это уже второй лидер, повторивший пренебрежительный поступок, которым когда-то славился сам Путин
Об этом сообщает телеграмм-канал ЧТД, распространив видео кремлевских пропагандистов.
Теперь Путина заставил ждать президент Кыргызстана Садир Нургожевич Жапаров.
А несколько месяцев назад Путину (известному своими постоянными опозданиеми) пришлось ждать турецкого президента Эрдогана.
Пропагандисты из РИА "Новости", однако, изящно описали это так: "Путин пришел раньше".
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