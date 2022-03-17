Президент Косово призывает Вашингтон помочь ее стране присоединиться к НАТО
Президент Косово Вьоса Османи попросила президента США Джо Байдена использовать влияние Вашингтона в странах-членах НАТО, чтобы помочь ее государству присоединиться к военному альянсу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Байдену, направленное 10 марта, с которым ознакомилось издание.
Османи заявила, что после вторжения россии в Украину вступление в НАТО стало ее главным приоритетом национальной безопасности.
"Членство Косово в НАТО стало императивом. Мы выражаем нашу веру и надеемся, что США будут использовать свое лидерство и влияние для активной поддержки и продвижения сложного процесса членства Косово в НАТО", - подчеркнула Османи в своем письме.
Вашингтон поддерживает Косово, как политически, так и финансово, с тех пор как небольшое балканское государство провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.
"Мы сталкиваемся с упорными усилиями России взорвать Косово и дестабилизировать все Западные Балканы", - написала президент.
Представитель НАТО заявил, что организация остается преданной своей миротворческой операции в Косово, добавив, что решение о членстве является вопросом Североатлантического совета.
Сейчас в Косово находятся 3770 военнослужащих НАТО, из которых 600 - из США.
Сербия и ее союзница не признают независимость Косово, а Москва заблокировала попытку страны стать членом ООН. Белград считает Косово частью своей территории, хотя у него нет государственных институтов в своей бывшей обособленной провинции.
Косово охраняется войсками НАТО с 1999 года, когда НАТО прибегло к бомбардировкам, чтобы остановить убийство этнических албанцев сербскими силами в войне против повстанцев 1998-99 годов. Теперь балканская страна хочет присоединиться к альянсу, четыре члена НАТО – Румыния, Испания, Греция и Словакия – до сих пор не признали независимость Косово.
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