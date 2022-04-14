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Президент Колумбии назвал действия РФ в Украине геноцидом и заявил о готовности страны заменить Европе российские энергоносители

14 апреля, 2022 четверг
06:04
Мир

Президент Колумбии Иван Дуке назвал действия России на Украине геноцидом украинцев и подчеркнул, что его страна готова помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов

Об этом передает CNN.

Отвечая на вопрос о целесообразности использования термина "геноцид" по действиям России в Украине, Дуке ответил утвердительно.

"Происходящее в Украине - это геноцид. И это безумие должно прекратиться", - подчеркнул он.

Дуке также заявил о готовности помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов. Он перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить объемы производства: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, а также уголь.

  • 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
  • Также заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что, когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.
  • Впоследствии Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами Президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.

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Украина
Россия
газ
Европа
геноцид
Колумбия
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