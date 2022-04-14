Президент Колумбии назвал действия РФ в Украине геноцидом и заявил о готовности страны заменить Европе российские энергоносители
Президент Колумбии Иван Дуке назвал действия России на Украине геноцидом украинцев и подчеркнул, что его страна готова помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов
Об этом передает CNN.
Отвечая на вопрос о целесообразности использования термина "геноцид" по действиям России в Украине, Дуке ответил утвердительно.
"Происходящее в Украине - это геноцид. И это безумие должно прекратиться", - подчеркнул он.
Дуке также заявил о готовности помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов. Он перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить объемы производства: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, а также уголь.
- 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
- Также заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что, когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.
- Впоследствии Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами Президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.
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