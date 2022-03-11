Президент Колумбии Маркес выразил готовность оказывать поддержку Украине, - Маркарова
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес выразил поддержку Украине и готовность помогать в связи с полномасштабным вторжением РФ
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Макарова .
Она встретилась с Иваном Дуке Маркесом в Вашингтоне. По словам дипломата, с 24 февраля Колумбия публично осуждает вторжение РФ в Украину в ООН, Организации американских государств. Оксана Маркарова обсудила с Иваном Дуке Маркесом борьбу Украины с продолжающейся российской агрессией.
"Президент Колумбии выразил восхищение нашим президентом, нашими защитниками и всеми украинцами, защищающими свой дом и свободу, заверил в крепкой поддержке нашего государства и готовности оказывать всяческую возможную помощь", - подчеркнула она.
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