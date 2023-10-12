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Президент Киевстара Комаров на КМЭФ представил инвестиционные планы оператора на $600 млн

12 октября, 2023 четверг
17:55
востановление Украины

Президент крупнейшего украинского оператора мобильной связи Киевстар Александр Комаров рассказал об инвестиционных планах компании во время Киевского международного экономического форума. Сейчас инвестиции компании сфокусированы на восстановлении разрушенной войной инфраструктуры связи и ее развитии. А в перспективе Киевстар намерен сосредоточиться на новых технологиях и цифровых решениях

"За последние три года Киевстар инвестировал 15 млрд грн, из которых большая часть – с начала войны", - сказал Комаров. Инвестиции оператора с начала полномасштабного вторжения достигли 8,2 млрд грн. Эти средства пошли на восстановление инфраструктуры связи деоккупированных и пострадавших от боевых действий населенных пунктов Украины, а также на установку новых базовых станций для увеличения покрытия.

Выступая на КМЭФ, Александр Комаров рассказал о фокусе и масштабах будущих инвестиций Киевстара, которые компания осуществит в течение ближайших трех лет.

"600 миллионов долларов – это несколько направлений. Мы сейчас планируем, куда именно будем инвестировать. Первое – развитие сети LTE. Наша сегодняшняя внутренняя миссия – сохранить Украину и помочь людям. Мобильная связь, дата-связь в любой точке Украины – это наше видение. Второе – это кризисные инвестиции в восстановление, это значительные инвестиции. Третье – это развитие фиксированной связи: на сегодняшний день мы уже управляем крупнейшей гигабитной сетью и переходим к построению GPON. Четвертое – инвестиции в бизнесы, которые смогут обогатить цифровой опыт наших клиентов", - рассказал Комаров.

Восстановление разрушенной войной инфраструктуры связи, по его словам, потребует сотен миллионов долларов инвестиций: "Приведу пример. У нас была сеть в Авдеевке, а сегодня ее нет. Как только будет возможность, мы вернемся в Авдеевку и будем строить там сеть с нуля. Это одно из направлений, куда будут инвестированы наши 600 млн долларов. Вы знаете, что план восстановления оккупированных территорий с точки зрения связи – это сотни миллионов долларов инвестиций в построение сети", - пояснил президент Киевстара.

Он отметил, что в значительной степени увеличению охвата мобильной связью и цифровыми услугами способствует начатое для телеком-отрасли упрощение регуляторных процедур: "Имеем невероятный прогресс дерегулирования, который возглавляет Министерство цифровой трансформации. Срок построения одного сайта буквально за год сократился в разы. Потому что работает дерегуляция – есть фокус [государства] на этом. Поэтому инвестируем, работаем и строим, с моей точки зрения, одну из лучших сетей в мире".

По словам президента Киевстара, Украина остро нуждается в масштабных инвестициях, поэтому должна взаимодействовать с бизнесом: "Мне кажется, нужно больше фокуса на внутреннего инвестора".

Но иногда, по словам Комарова, компании сталкиваются с выборочным и неоправданным давлением: "В понедельник владелец 100% акций Киевстара компания VEON покинула российский рынок без каких-либо возможностей вернуться туда. Но 6 октября СБУ обнародовала пресс-релиз, согласно которому корпоративные права 20 компаний в Украине с долей российских владельцев арестованы. Мы не понимаем, что происходит. До сих пор не получили никаких решений суда. Все это говорит об инвестиционном климате. Все, что мы имеем за неделю, – два пресс-релиза: один от СБУ, другой от Генпрокуратуры".

Комаров призвал проводить более осторожную политику в отношении международных инвесторов Украины: "Может нужно быть чуть более взвешенными, с большим уважением относиться к международным бизнесам и той ситуации, в которой они оказались? Вместо шейминга и буллинга, возможно, нужно с ними разговаривать?"

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Общество
Украина
Война с Россией
оккупированные территории
Экономика
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