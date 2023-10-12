Президент Киевстара Комаров на КМЭФ представил инвестиционные планы оператора на $600 млн

"За последние три года Киевстар инвестировал 15 млрд грн, из которых большая часть – с начала войны", - сказал Комаров. Инвестиции оператора с начала полномасштабного вторжения достигли 8,2 млрд грн. Эти средства пошли на восстановление инфраструктуры связи деоккупированных и пострадавших от боевых действий населенных пунктов Украины, а также на установку новых базовых станций для увеличения покрытия.

Выступая на КМЭФ, Александр Комаров рассказал о фокусе и масштабах будущих инвестиций Киевстара, которые компания осуществит в течение ближайших трех лет.

"600 миллионов долларов – это несколько направлений. Мы сейчас планируем, куда именно будем инвестировать. Первое – развитие сети LTE. Наша сегодняшняя внутренняя миссия – сохранить Украину и помочь людям. Мобильная связь, дата-связь в любой точке Украины – это наше видение. Второе – это кризисные инвестиции в восстановление, это значительные инвестиции. Третье – это развитие фиксированной связи: на сегодняшний день мы уже управляем крупнейшей гигабитной сетью и переходим к построению GPON. Четвертое – инвестиции в бизнесы, которые смогут обогатить цифровой опыт наших клиентов", - рассказал Комаров.

Восстановление разрушенной войной инфраструктуры связи, по его словам, потребует сотен миллионов долларов инвестиций: "Приведу пример. У нас была сеть в Авдеевке, а сегодня ее нет. Как только будет возможность, мы вернемся в Авдеевку и будем строить там сеть с нуля. Это одно из направлений, куда будут инвестированы наши 600 млн долларов. Вы знаете, что план восстановления оккупированных территорий с точки зрения связи – это сотни миллионов долларов инвестиций в построение сети", - пояснил президент Киевстара.

Он отметил, что в значительной степени увеличению охвата мобильной связью и цифровыми услугами способствует начатое для телеком-отрасли упрощение регуляторных процедур: "Имеем невероятный прогресс дерегулирования, который возглавляет Министерство цифровой трансформации. Срок построения одного сайта буквально за год сократился в разы. Потому что работает дерегуляция – есть фокус [государства] на этом. Поэтому инвестируем, работаем и строим, с моей точки зрения, одну из лучших сетей в мире".

По словам президента Киевстара, Украина остро нуждается в масштабных инвестициях, поэтому должна взаимодействовать с бизнесом: "Мне кажется, нужно больше фокуса на внутреннего инвестора".

Но иногда, по словам Комарова, компании сталкиваются с выборочным и неоправданным давлением: "В понедельник владелец 100% акций Киевстара компания VEON покинула российский рынок без каких-либо возможностей вернуться туда. Но 6 октября СБУ обнародовала пресс-релиз, согласно которому корпоративные права 20 компаний в Украине с долей российских владельцев арестованы. Мы не понимаем, что происходит. До сих пор не получили никаких решений суда. Все это говорит об инвестиционном климате. Все, что мы имеем за неделю, – два пресс-релиза: один от СБУ, другой от Генпрокуратуры".

Комаров призвал проводить более осторожную политику в отношении международных инвесторов Украины: "Может нужно быть чуть более взвешенными, с большим уважением относиться к международным бизнесам и той ситуации, в которой они оказались? Вместо шейминга и буллинга, возможно, нужно с ними разговаривать?"