Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом"

Об этом сообщает Dnevnik.



Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: "Мы не будем иметь с этим ничего общего, и не имеем ничего. Если будет эскалация, мы выведем последнего хорватского солдата".



"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", - заявил президент Хорватии.



Миланович подчеркнул, что будет всеми силами препятствовать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.



"Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, союзник Украины, - ред.) может угрожать сколько захочет. Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом", - заявил Миланович.

Напомним, 8 декабря 2021 года премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и Владимир Зеленский подписали совместную Декларацию по европейской перспективе Украины. Позже Миланович раскритиковал этот визит из-за напряжения на украинской границе.