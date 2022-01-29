Президент Хорватии назвал премьера страны "украинским агентом"
Президент Хорватии Зоран Миланович после критики в свой адрес за антиукраинские заявления назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича агентом Киева
Об этом сообщает Jutarnji List.
По словам Милановича, Пленкович, раскритиковавший президента Хорватии за заявление, что Украине не место в НАТО, действует как агент Киева.
"Пленкович действует как украинский агент, а я - как президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России", - сказал Миланович.
Также президент Хорватии сделал еще одно скандальное заявление и призвал украинские власти к переговорам с российскими марионетками в ОРДЛО.
"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", - сказал Миланович.
- Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом" и добавил, что в случае эскалации агрессии РФ Загреб максимально дистанцируется от событий.
- 25 января МИД Украины назвал неприемлемым заявление Милановича и выступило с требованием его публичного опровержения.
- 26 января премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попросил у украинцев прощения за заявления президента страны Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО.
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