Президент Хорватии назвал премьера страны "украинским агентом"

Об этом сообщает Jutarnji List.

По словам Милановича, Пленкович, раскритиковавший президента Хорватии за заявление, что Украине не место в НАТО, действует как агент Киева.

"Пленкович действует как украинский агент, а я - как президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России", - сказал Миланович.

Также президент Хорватии сделал еще одно скандальное заявление и призвал украинские власти к переговорам с российскими марионетками в ОРДЛО.

"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", - сказал Миланович.

Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом" и добавил, что в случае эскалации агрессии РФ Загреб максимально дистанцируется от событий.

25 января МИД Украины назвал неприемлемым заявление Милановича и выступило с требованием его публичного опровержения.

26 января премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попросил у украинцев прощения за заявления президента страны Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО.

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