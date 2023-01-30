Об этом сообщает RTS.

Миланович сказал, что Косово отобрали у Сербии.

"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия — это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его отобрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы "Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", - сказал Миланович.

"То же касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", - добавил он.

При этом хорватский лидер назвал Россию "опасной".

"Мы вступаем в войну со сверхдержавой", - подчеркнул он.

"Безумные эмоции ведут Европу к тому, с чем она не сможет справиться", - добавил Миланович, призывая страны не вступать в конфронтацию с РФ.

Год назад Миланович заявлял, что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом".

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