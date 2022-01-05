Президент Казахстана заявил об убийствах правоохранителей во время протестов и пообещал действовать жестко в отношении митингующих

Об этом Токаев заявил во время обращения в эфире телеканала "Хабар 24" .



Лидер Казахстана сообщил о первых жертвах протестов и отметил, что намерен действовать жестко.



С сегодняшнего дня Касим-Жомарт Токаев вступил в должность главы Совета Безопасности, которую ранее возглавлял бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.



"Как глава государства, и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопросы безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит" , – заявил он.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.