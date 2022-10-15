Об этом сообщает Tengrinews.

"Целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предотвращения новых угроз и своевременного реагирования на них… Ситуация в мире стремительно меняется и действующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером являются попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта", – сказал он на саммите "Центральная Азия – Россия".

Президент Токаев призвал внести конкретные предложения по созданию механизма превентивных мер по борьбе с этой угрозой. Он также предложил странам Центральной Азии сотрудничать как можно ближе, чтобы не допускать попыток посеять вражду между ними.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb