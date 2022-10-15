Президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию с помощью информационных технологий
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал страны Центральной Азии развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить дестабилизации региона
Об этом сообщает Tengrinews.
"Целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предотвращения новых угроз и своевременного реагирования на них… Ситуация в мире стремительно меняется и действующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером являются попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта", – сказал он на саммите "Центральная Азия – Россия".
Президент Токаев призвал внести конкретные предложения по созданию механизма превентивных мер по борьбе с этой угрозой. Он также предложил странам Центральной Азии сотрудничать как можно ближе, чтобы не допускать попыток посеять вражду между ними.
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