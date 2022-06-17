Президент Казахстана в лицо Путину назвал "Л/ДНР" квазигосударствами

Соответствующее заявление Токаев сделал на Петербургском международном экономическом форуме, сидя рядом с Путиным.

“Конечно, это будет хаос. Поэтому не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Очевидно, этот принцип будет применен к квазигосударственным образованиям "ЛНР" и "ДНР"", - сказал президент Казахстана.

По словам Касима-Жомарта Токаева, если руководствоваться принципами Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500-600 государств.

"Я хотел бы отметить следующее: современное международное право – это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, сейчас пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Родители-основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли как компромисс", - заявил лидер Казахстана.

Напомним, Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.

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