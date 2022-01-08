Президент Казахстана уволил еще одного высокопоставленного чиновника времен Назарбаева

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Абдымомунов занимал этот пост с 2014 года. Увольнение произошло на фоне протестов и беспорядков, происходивших в Казахстане, из-за которых ушло в отставку правительство.

В прошлом господин Абдымомунов работал заведующим Центром стратегических разработок и анализа администрации президента, вице-министром образования и науки.

Причина отставки не указывается.

Напомним, 8 января в Казахстане был задержан экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов.

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