Президент Казахстана уволил еще одного высокопоставленного чиновника времен Назарбаева
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уволил с должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Абдымомунов занимал этот пост с 2014 года. Увольнение произошло на фоне протестов и беспорядков, происходивших в Казахстане, из-за которых ушло в отставку правительство.
В прошлом господин Абдымомунов работал заведующим Центром стратегических разработок и анализа администрации президента, вице-министром образования и науки.
Причина отставки не указывается.
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Напомним, 8 января в Казахстане был задержан экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов.
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