Президент Казахстана Токаев объяснил, почему лично приказал стрелять в протестующих и вспомнил Сталина

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24" .

По словам Токаева, он был вынужден лично приказать открыть огонь, поскольку руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. "Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали бы Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — надо было брать на себя ответственность. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов", - сказал Токаев.