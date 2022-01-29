Президент Казахстана Токаев объяснил, почему лично приказал стрелять в протестующих и вспомнил Сталина
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять в протестующих, поскольку руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24" .
По словам Токаева, он был вынужден лично приказать открыть огонь, поскольку руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. "Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали бы Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — надо было брать на себя ответственность. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов", - сказал Токаев.
- Напомним, 7 января Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения.
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