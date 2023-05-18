Президент Казахстана совершил визит в Китай, где встретился с Си Цзиньпином
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Китай, провел переговоры с Главой КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
В рамках государственного визита Токаева в Китай были подписаны 23 документа, среди которых соглашение между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований.
Согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут:
- паспорт гражданина РК;
- свидетельство возвращения в РК.
Для граждан Китая:
- полуслужебный паспорт гражданина КНР;
- паспорт гражданина КНР;
- временный проездной документ.
Подписание соглашения даст импульс к "укреплению тесного сотрудничества" между Казахстаном и Китаем.
- Напомним, в сентябре прошлого года Си Цзиньпин совершил первое после начала пандемии зарубежное турне, которое началось с посещения Казахстана.
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