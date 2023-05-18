Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В рамках государственного визита Токаева в Китай были подписаны 23 документа, среди которых соглашение между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований.

Согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут:

паспорт гражданина РК;

свидетельство возвращения в РК.

Для граждан Китая:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Подписание соглашения даст импульс к "укреплению тесного сотрудничества" между Казахстаном и Китаем.