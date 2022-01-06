Президент Казахстана распорядился создать следственную группу для наказания протестующих
В четверг, 6 января, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, Комитета нацбезопасности, которая займется установлением и привлечением к уголовной и административной ответственности протестующих
Об этом идет речь на сайте президента Казахстана.
Согласно документу, президент поручил "создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алматы и других регионах после стабилизации ситуации".
Кроме того, Нацбанку поручатся обеспечить возобновление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что планирует жестко реагировать на протесты в стране, и сообщил о первых убийствах правоохранителей во время митингов. Он назвал протестующих "международными террористами" и обратился за помощью в ОДКБ.
- На фоне протетсов все банки в Казахстане 6 января прекратили работу.
- Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил, что российские военные уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
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