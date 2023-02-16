Президент Казахстана провел телефонные переговоры с Зеленским: обсуждали гуманитарные связи
В четверг, 16 февраля, состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Касима-Жомарта Токаева с украинским лидером Владимиром Зеленским
Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
У Токаева утверждают, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.
"Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - пишет пресс-служба президента Казахстана.
Согласно сообщению, Касим-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно "дипломатического разрешения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права".
- В ноябре прошлого года Токаев заявлял, что Казахстан "поддерживает территориальную целостность всех государств".
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