Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

У Токаева утверждают, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

"Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - пишет пресс-служба президента Казахстана.

Согласно сообщению, Касим-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно "дипломатического разрешения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права".