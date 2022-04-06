Президент Казахстана назвал российское вторжение в Украину войной

Об этом сообщает издание The National Interest.

"Российско-украинский конфликт – это трагедия, масштабов которой европейский континент не испытывал давно. Всего за два месяца до начала этой войны Казахстан пережил собственную трагедию: общенациональные демонстрации, переросшие в беспрецедентное насилие за тридцать лет независимости этой страны. Мы все еще оправимся от этих ран, но мы полностью отданы извлечению уроков и смело решаем проблемы и двигаемся вперед", - говорится в статье.

Президент Казахстана отметил, что все равно дружно относится к обеим странам:

"Как государства, имеющие самую длинную границу в мире, у Казахстана и России есть особые отношения взаимного сотрудничества. В то же время у нас также есть глубокие традиции дружеских отношений с Украиной. Мы уважаем его территориальную целостность — как и подавляющее большинство мира".

Также он отметил, что надеется на скорейшее и справедливое разрешение конфликта в соответствии с Уставом ООН и готов стать посредником в переговорах:

"Я поддерживал прямое общение с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, призвавшим к диалогу и мирному урегулированию боевых действий. Казахстан желает и может продолжать свою роль международного посредника".

Напомним, Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

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