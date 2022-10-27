Президент Израиля заявил об ограничениях на поставку Украине систем ПВО

Об этом заявил президент Израиля Исаак Герцог, сообщает CNN.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Кроме того, мы не хотим, чтобы некоторые секретные вещи попали в руки наших врагов. Но там, где мы можем помочь, мы стараемся это сделать", — сказал Герцог.

Израильский президент считает, что позицию его страны понапрасну критикуют, ведь США и Европа также отказались передать некоторую военную технику Украине. Кроме того, Герцог отметил, что Израиль "анализирует ситуацию", касающуюся использования Россией беспилотников иранского производства.

Напомним, 26 октября находящийся с визитом в США президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине.

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