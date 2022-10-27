Президент Израиля заявил об ограничениях на поставку Украине систем ПВО
Израиль готов поставлять Украине нелетальную продукцию, но систем противовоздушной обороны не передаст
Об этом заявил президент Израиля Исаак Герцог, сообщает CNN.
"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Кроме того, мы не хотим, чтобы некоторые секретные вещи попали в руки наших врагов. Но там, где мы можем помочь, мы стараемся это сделать", — сказал Герцог.
Израильский президент считает, что позицию его страны понапрасну критикуют, ведь США и Европа также отказались передать некоторую военную технику Украине. Кроме того, Герцог отметил, что Израиль "анализирует ситуацию", касающуюся использования Россией беспилотников иранского производства.
- Напомним, 26 октября находящийся с визитом в США президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине.
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