Президент Израиля вручил Нетаньяху мандат на формирование правительства
Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье официально вручил лидеру израильской оппозиционной партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху мандат на формирование правительства
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Стало известно, что Нетаньяху заручился рекомендациями 64 членов парламента от своего блока, что дало ему явное большинство в 120-местном парламенте (Кнессете).
Также сообщается, что он пообещал сформировать чисто правую коалицию, включая ультранационалистические и религиозные партии.
С воскресенья Нетаньяху будет до шести недель, чтобы сформировать новое правительство и попытаться привлечь к нему больше депутатов. Он уже ведет переговоры с входящими в его блок партиями по распределению ключевых министерских должностей и политической платформы, пишет издание.
- Напомним, во вторник 1 ноября в Израиле состоялось голосование на пятых парламентских выборах за менее 4 лет.
- В тот же день стало известно, что на выборах в Израиле побеждает блок партии "Ликуд" во главе с экс-премьером Нетаньяху, - экзитполы.
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