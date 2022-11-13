Президент Израиля вручил Нетаньяху мандат на формирование правительства

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Стало известно, что Нетаньяху заручился рекомендациями 64 членов парламента от своего блока, что дало ему явное большинство в 120-местном парламенте (Кнессете).

Также сообщается, что он пообещал сформировать чисто правую коалицию, включая ультранационалистические и религиозные партии.

С воскресенья Нетаньяху будет до шести недель, чтобы сформировать новое правительство и попытаться привлечь к нему больше депутатов. Он уже ведет переговоры с входящими в его блок партиями по распределению ключевых министерских должностей и политической платформы, пишет издание.

Напомним, во вторник 1 ноября в Израиле состоялось голосование на пятых парламентских выборах за менее 4 лет.

В тот же день стало известно, что на выборах в Израиле побеждает блок партии "Ликуд" во главе с экс-премьером Нетаньяху, - экзитполы.