Президент итальянского клуба поставил Суркису решительный ультиматум относительно трансфера 21-летнего украинца

Об этом сообщает Calciomercato .



По словам Ферреро, президент "Динамо" Игорь Суркис должен снизить цену за Супрягу.



"Пойду на это только в случае, если цена снизится. Иначе этому не быть", - сказал президент "Сампдории" Массимо Ферреро.



Ранее была информация, что сумма трансфера должна составить 1,5 млн евро за аренду с правом выкупа от 6 до 7 млн.

21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.

В прошлом сезоне "Сампдория" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте.