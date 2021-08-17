Президент итальянского клуба поставил Суркису решительный ультиматум относительно трансфера 21-летнего украинца
Президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро рассказал, что должно случиться, чтобы к ним перешел форвард "Динамо" Владислав Супряга
Об этом сообщает Calciomercato .
По словам Ферреро, президент "Динамо" Игорь Суркис должен снизить цену за Супрягу.
"Пойду на это только в случае, если цена снизится. Иначе этому не быть", - сказал президент "Сампдории" Массимо Ферреро.
Ранее была информация, что сумма трансфера должна составить 1,5 млн евро за аренду с правом выкупа от 6 до 7 млн.
21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.
В прошлом сезоне "Сампдория" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте.
- 7 июля сообщалось, что итальянский "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное