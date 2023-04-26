Об этом сообщает Ansa со ссылкой на президента.

"Италия выражает свое решительное убеждение в присоединении Украины к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим преданность ее правительству пути реформ, которые осуществляются с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – говорит президент Италии.

Маттарелла отмечает, что Италия будет поддерживать Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Также необходимо добиться справедливого мира с уважением к территориальной целостности нашей страны.

"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является фундаментальной ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", – добавил глава Италии.

Кроме того, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Маттарелла обсуждал ядерную безопасность и реконструкцию страны.