Президент Италии поддержал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз
Итальянский президент Серджио Маттарелла во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу в кратчайшие сроки
Об этом сообщает Ansa со ссылкой на президента.
"Италия выражает свое решительное убеждение в присоединении Украины к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим преданность ее правительству пути реформ, которые осуществляются с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – говорит президент Италии.
Маттарелла отмечает, что Италия будет поддерживать Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Также необходимо добиться справедливого мира с уважением к территориальной целостности нашей страны.
"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является фундаментальной ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", – добавил глава Италии.
Кроме того, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Маттарелла обсуждал ядерную безопасность и реконструкцию страны.
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