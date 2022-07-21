Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Rai.

Решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Теперь в стране должны пройти досрочные выборы. По данным итальянских медиа, наиболее вероятной датой проведения выборов является 25 сентября.

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