Президент испанского топ-клуба поставил точку в разговорах о трансфере Роналду

Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

"Не знаю, кто придумал историю о Криштиане Роналде. Ему практически невозможно попасть в "Атлетико", - сказал президент "Атлетико" Энрике Серес.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Португалец провел за мадридский клуб 438 матча и забил 450 голов. Дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды получил кубок ЛЧ.

Статистика Роналду и МЮ в сезоне 2021/22:

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".

3 июля сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.

5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".

После этого сообщалось о возможном переходе в "Атлетико".

11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.

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