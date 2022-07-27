Президент испанского топ-клуба поставил точку в разговорах о трансфере Роналду
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что португальца Криштиану Роналду не будет в его клубе
Об этом сообщает El Partidazo de COPE.
"Не знаю, кто придумал историю о Криштиане Роналде. Ему практически невозможно попасть в "Атлетико", - сказал президент "Атлетико" Энрике Серес.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Португалец провел за мадридский клуб 438 матча и забил 450 голов. Дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды получил кубок ЛЧ.
Статистика Роналду и МЮ в сезоне 2021/22:
Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.
- 2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".
- 3 июля сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.
- 5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".
- После этого сообщалось о возможном переходе в "Атлетико".
- 11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное