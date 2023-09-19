Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины
Ибрагим Райси, президент Ирана, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом
Об этом сообщает Newsweek .
"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", – заявил Райси в ходе встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.
Лидер Ирана осудил США за поддержку Украины в военной и экономической сферах. Райси подчеркнул, что Штаты способствуют разладу, оказывая Киеву значительную военную помощь.
"Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" – добавил он.
Что известно о сотрудничестве Ирана и России
Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.
В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.
16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.
The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .
А в конце августа в Defense Express заявили, что Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 ежемесячно.
Иран планирует передать Москве ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе типа Shahed, которые РФ активно использует в войне против Украины.
15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.
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