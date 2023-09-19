Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины

Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины

19 сентября, 2023 вторник
12:18
Война с Россией Президент Ирана Ибрахим Раиси

Ибрагим Райси, президент Ирана, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом

Об этом сообщает Newsweek .

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", – заявил Райси в ходе встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидер Ирана осудил США за поддержку Украины в военной и экономической сферах. Райси подчеркнул, что Штаты способствуют разладу, оказывая Киеву значительную военную помощь.

"Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" – добавил он.

Что известно о сотрудничестве Ирана и России

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .

А в конце августа в Defense Express заявили, что Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 ежемесячно.

Иран планирует передать Москве ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе типа Shahed, которые РФ активно использует в войне против Украины.

15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.

Новости
Мир
Россия
Иран
США
Читайте также:
19 сентября, 2023 вторник
"У меня нет причин не доверять": Эрдоган заявил, что Путин хочет окончания войны
Автор Антин Борковский
17 сентября, 2023 воскресенье
Если ВСУ уничтожат Крымский мост, то Путин от безысходности пойдет на переговоры, - американский дипломат Брайза
поле, пшениця, зерно
19 сентября, 2023 вторник
Польша и Словакия отреагировали на иск Украины к ВТО по поводу зерна
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.7
    Покупка 37.7
    Продажа 38.49
  • EUR
    Покупка 40.44
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
13:45
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
13:37
Украина может запретить импорт продукции из Польши, Венгрии и Словакии, - Шмигаль
13:20
Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы
13:20
"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок
13:12
Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад
13:10
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса
13:09
Андрей Пленкович
Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его
12:57
Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548
12:56
Генпрокуроры девяти штатов США поддержали запрет на TikTok
12:48
Россия уничтожила в Украине 280 тыс. тонн зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 10,5 млн человек, - Остин
12:47
Netflix показал трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома"
12:45
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Начнется борьба за Чечню: военный эксперт Притула о событиях в случае смерти Кадырова
12:39
Оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400, – Минкульт
12:28
Путин в октябре поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
12:24
Дания передаст Украине еще 45 танков в рамках ранее анонсированной помощи
12:18
OPINION
Бутусов
Министр обороны Умеров уволил всех заместителей от Резникова. Что это значит?
12:16
"Золотой Волчок 2023": украинская киноакадемия объявила победителей премии
12:11
В результате вражеских обстрелов повреждены ЛЭП в Никополе: какие еще регионы частично обесточены
12:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров
12:03
OPINION
"Тихий» фронт" в наших тылах
11:56
Танки Abrams вот-вот появятся на поле боя в Украине, - глава Пентагона Остин на заседании "Рамштайна"
11:54
Индия может присоединиться к реализации пункта Формулы мира Зеленского, касающегося экологической безопасности
11:51
Государственные реестры и услуги на новом уровне: в Украине запустили Дия.Engine
11:38
Обзор
Во Львове пылает состав после ночной атаки дронов, а Зеленский впервые после начала вторжения выступит в ООН. Акценты мировых СМИ 19 сентября
11:27
В Германии началось 15-е заседание в формате "Рамштайн"
11:22
Tesla
В Укравтопроме рассказали, какие авто украинцы больше всего покупают в 2023 году
11:18
Евро-2024: Сборная Украины определилась, где будет принимать Северную Македонию
11:09
Британская ученая объяснила взаимосвязь формирования континентов с зарождением жизни на других планетах
11:00
Турция закупила уголь из временно оккупированных РФ украинских регионов на $14,3 млн, - Reuters
11:00
Дожди на севере и западе, на остальной территории сухо: прогноз погоды на 20 сентября от Натальи Диденко
10:53
Из порта Одесщины временным коридором вышло судно, загруженное пшеницей
10:52
Эксклюзив
Згурец объяснил, чего ожидать от "Рамштайна-15"
10:42
Цена на нефть растет четвертую сессию подряд из-за опасений дефицита предложения
10:35
Обновлено
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
10:34
Инфографика
Курс валют на 19 сентября: гривна упала по отношению к доллару
10:25
Илон Маск заявил, что вскоре Twitter может стать платным
10:23
"Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ
10:21
Украина досрочно закачала в хранилища плановый объем газа на зиму
10:20
В Мелитополе слышны взрывы: россияне заявили о сбитии 4 ракет
10:05
Эксклюзив
Военный: На Купянском направлении врагу не удалось продавить линию обороны ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV