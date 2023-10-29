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Главная Мир Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные границы"

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные границы"

29 октября, 2023 воскресенье
10:07
Мир Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль своими действиями перешел так называемые красные границы, что может "заставить всех принять меры"

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Преступления сионистского режима перешагнули красные границы, которые могут заставить каждого принять меры", - говорится в сообщении Райси.

По словам президента Ирана, США просили страну "ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю".

"США направили сообщения Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", - добавил иранский лидер.

Справка : "Вось сопротивления" - поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС, вторгшийся в Израиль 7 октября 2023 года и ведущий войну против страны.

  • 15 октября Иран обратился в Израиль с просьбой о прекращении эскалации конфликта с ХАМАСом, а также предупредил, что ответит, если операция продолжится.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил , что Вашингтон будет действовать решительно в случае атак на своих граждан со стороны Ирана.
  • Уже 27 октября стало известно , что американские истребители совершили авиаудары по позициям КИР Ирана на востоке Сирии. Эти удары являлись ответом на атаки на американские базы.
Израиль
Иран
Война в Израиле
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