Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные границы"

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Преступления сионистского режима перешагнули красные границы, которые могут заставить каждого принять меры", - говорится в сообщении Райси.

По словам президента Ирана, США просили страну "ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю".

"США направили сообщения Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", - добавил иранский лидер.

Справка : "Вось сопротивления" - поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС, вторгшийся в Израиль 7 октября 2023 года и ведущий войну против страны.