Президент Ирана: США должны ослабить санкции, чтобы продемонстрировать готовность вернуться к ядерному соглашению
Ибрагим Райси, президент Ирана, выразил готовность к улучшению отношений с США. Он отметил, что это возможно, если администрация президента Байдена покажет желание вернуться в ядерное соглашение 2015 года. Первым шагом на этом пути должно стать уменьшение санкций
Об этом информируют Новости AP.
Он сказал на пресс-конференции, что Америка связалась с ним: "Сказав, что они хотят диалога, но мы считаем, что он должен сопровождаться действиями. Так что разговоры сами по себе этого не сделают".
По словам главы Ирана, ядерная программа преследует мирную цель и используется в сельском хозяйстве, нефтяном и газовом секторах.
"У нас достаточно обогащенного урана для удовлетворения этих потребностей", сказал Райси, в то же время отрицая сообщение о том, что Иран увеличил уровень обогащения урана.
Райси добавил, что действия по санкциям могут стать твердой основой для продолжения дискуссий: "Мы не покинули стол переговоров". Ведь иранский президент считает, что первым шагом США к соглашению должно стать ослабление санкций.
Кроме того, 19 сентября Ибрагим Райси, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом.
Что известно о ядерном соглашении между Ираном и США
Ядерное соглашение между Ираном и США, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СИПД), было подписано в 2015 году. Это соглашение было достигнуто между Ираном, США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем, Германией и Европейским Союзом.
Согласно соглашению, Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность и допустить международных инспекторов в обмен на отмену экономических санкций. Соглашение сократило запасы урана в Иране, уровень, к которому он мог бы обогащать свой уран, и количество центрифуг, которые он мог использовать.
Однако в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа односторонне вывела страну из соглашения и повторно ввела санкции. С тех пор переговоры по возобновлению соглашения продолжаются.
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