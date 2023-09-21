Президент Ирана: США должны ослабить санкции, чтобы продемонстрировать готовность вернуться к ядерному соглашению

Об этом информируют Новости AP.

Он сказал на пресс-конференции, что Америка связалась с ним: "Сказав, что они хотят диалога, но мы считаем, что он должен сопровождаться действиями. Так что разговоры сами по себе этого не сделают".

По словам главы Ирана, ядерная программа преследует мирную цель и используется в сельском хозяйстве, нефтяном и газовом секторах.

"У нас достаточно обогащенного урана для удовлетворения этих потребностей", сказал Райси, в то же время отрицая сообщение о том, что Иран увеличил уровень обогащения урана.

Райси добавил, что действия по санкциям могут стать твердой основой для продолжения дискуссий: "Мы не покинули стол переговоров". Ведь иранский президент считает, что первым шагом США к соглашению должно стать ослабление санкций.

Кроме того, 19 сентября Ибрагим Райси, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом.

Что известно о ядерном соглашении между Ираном и США

Ядерное соглашение между Ираном и США, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СИПД), было подписано в 2015 году. Это соглашение было достигнуто между Ираном, США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем, Германией и Европейским Союзом.

Согласно соглашению, Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность и допустить международных инспекторов в обмен на отмену экономических санкций. Соглашение сократило запасы урана в Иране, уровень, к которому он мог бы обогащать свой уран, и количество центрифуг, которые он мог использовать.

Однако в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа односторонне вывела страну из соглашения и повторно ввела санкции. С тех пор переговоры по возобновлению соглашения продолжаются.